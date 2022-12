Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls von Freitagnachmittag in Wiesloch. Laut Polizei war ein 69-jähriger, betrunkener Mercedes-Fahrer gegen 17.10 Uhr in der Horrenberger Straße/L612 in Fahrtrichtung Horrenberg in Höhe des Erlenbachhofs in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem BMW und einem Opel. Der 69-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, die 22-jährige BMW-Fahrerin und der 54-jährige Opel-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle wurden in Kliniken medizinisch versorgt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab laut Polizei 1,88 Promille.