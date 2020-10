Mehrere Raubüberfälle haben sich am Wochenende in Speyer ereignet. In einem Fall wurden ein 18- und ein 20-Jähriger am Samstag gegen 21.35 Uhr in der Herdstraße von zwei Unbekannten zu Fuß eingeholt. Einer der Täter forderte die beiden jungen Männer unter Vorhalt eines Messers auf, die Taschen zu leeren. Er sprach dialektfreies Deutsch. Die Opfer händigten Geldbörse und Smartphone aus, die Täter flüchteten Richtung Königsplatz. Sie waren schwarz gekleidet, hatten Kapuzen übergezogen und trugen einen weißen Mundschutz.

Räubertrio schlägt dreimal zu

In der Nacht auf Sonntag schlug ein Räubertrio am Dom gleich dreimal zu. Zunächst entwendete einer von ihnen ein Smartphone, das auf einer Sitzbank neben einem 23-Jährigen lag. Im Domgarten kamen den Tätern ein 16- und ein 17-Jähriger auf dem Rad entgegen. Die Täter hielten den beiden ein Messer vor und forderten sie auf, Handy und Geld auszuhändigen. Die Opfer versuchten zu fliehen, die drei Männer traten sie jedoch von den Rädern und schlugen und traten auf sie ein. Sie raubten zehn Euro Bargeld und eine Musikbox im Wert von 100 Euro.

Helfer verletzt

Zwei Passanten (18 und 21 Jahre) eilten den Opfern zu Hilfe. Auch sie wurden mit dem Messer bedroht und aufgefordert, ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Als sie dem nicht nachkamen, wurde dem 18-jährigen das Messer in den Bauch gestoßen. Den 21-jährigen brachten die Täter zu Boden und traten auf ihn ein. Er erlitt Kopfverletzungen. Laut Polizei wurde niemand lebensgefährlich verletzt, drei der Geschädigten kamen jedoch ins Krankenhaus. Die Räuber wurden wie folgt beschrieben: der erste Täter soll 17 bis 19 Jahre alt sein, rund 1,85 Meter groß, „südländischer Phänotyp“, wie es im Polizeibericht heißt, Oberlippenbart, dunkel gekleidet. Der zweite Täter: 20 bis 25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, südländischer Phänotyp, kräftig, braune Jacke. Dritter: kräftig, osteuropäischer Dialekt. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.