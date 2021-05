Zu drei Unfällen mit Verletzten kam es laut Polizei am Montagnachmittag in der Speyerer Innenstadt. Beim Linksabbiegen von der Hilgardstraße in die Ludwigstraße habe eine 20-jährige Pkw-Fahrerin eine die Straße überquerende 71-jährige Fußgängerin übersehen. Nach Mitteilung der Polizei stürzte die ältere Frau und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Behandlung sei sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Ein weiterer Unfall beim Linksabbiegen wurde laut Polizei in der Johannesstraße verursacht. Eine 23-jährige Autofahrerin habe von einem Grundstück nach links in die Einbahnstraße abbiegen wollen und hierbei einen von links kommenden 49-jährigen Radfahrer übersehen, der die Einbahnstraße ordnungsgemäß in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens an beiden Fahrzeugen auf 1000 Euro, teilte die Polizei mit.

Um 17 Uhr kam eine 63-jährige Radfahrerin zu Fall, als sie an von der Paulstraße kommend die Landauer Straße queren wollte und im Kreuzungsbereich mit dem von links kommenden Leichtkraftrad eines 16-Jährigen kollidierte, wie die Polizei berichtete. Da sich die Frau bei dem Sturz Verletzungen zugezogen habe, sei sie ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrrad sei durch den Unfall leicht beschädigt worden.