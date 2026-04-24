Bei den Pfalzmeisterschaften im Gerätturnen der Senioren holten die Turner des TSV Speyer am Wochenende gleich drei Titel.

Bei den Pfalzmeisterschaften im Gerätturnen der Senioren holten die Turner des TSV Speyer am Wochenende gleich drei Titel. Insgesamt gingen in der Altersklasse über 50 Jahre zwölf Athleten an den Start, sechs davon kamen aus Speyer. Den Auftakt aus TSV-Sicht machte Jörg Schreiner (Altersklasse 50–54). Er trat ohne direkte Konkurrenz an, zeigte aber einen konzentrierten Wettkampf und kam auf 39,15 Punkte. Besonders stark präsentierte er sich am Boden (10,90) sowie am Sprung (9,50) – der Pfalzmeistertitel war der verdiente Lohn.

In der Altersklasse 55–59 setzte sich Christoph Armbruster durch und sicherte dem TSV den nächsten Titel. Höhepunkt war seine Bodenübung, die mit 11,00 Punkten bewertet wurde. Auch an den übrigen Geräten überzeugte er; mit 41,90 Punkten in der Vierkampfwertung (vier Geräte aus fünf) stand er am Ende ganz oben auf dem Podest.

Deutlich verbessert

Ebenfalls in dieser Altersklasse erturnte Klemens Brack 39,80 Punkte und damit Platz drei. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte er sich an allen Geräten deutlich verbessert.

In der Altersklasse 60–64 turnten Uwe Münch und Axel Kihm wegen Rückenproblemen vereinfachte Übungen – und lieferten dennoch starke Ergebnisse ab: Münch wurde mit 41,40 Punkten Vierter, Kihm belegte mit 38,65 Punkten Rang fünf.

Höchste Wertung

Bei beiden war die Bodenübung die jeweils höchste Wertung des Tages. Münch überzeugte zudem am Barren mit selten gezeigten Schwierigkeiten und erhielt dafür 10,40 Punkte.

In der Altersklasse 80–84 gewann Klaus Burger als ältester Teilnehmer des Feldes den dritten Pfalzmeistertitel für Speyer. Bei drei gewerteten Geräten kam er auf 31,20 Punkte. Für seine neuen, weiter verbesserten Übungen am Boden und Seitpferd erhielt der Routinier viel Applaus.

Trainer zufrieden

Die Trainer Esther Münch und Jürgen Klemke zeigten sich sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen der Athleten – auch, weil alle Turner zum Glück verletzungsfrei blieben. Für die Speyerer Senioren geht es am 9. Mai in Bad Bergzabern bei den Gaumeisterschaften des Turngau Speyer weiter.