Wer über die Weihnachtstage Besuche in Speyerer Seniorenheimen plant, kann sich am 24., 25. und 26. Dezember, jeweils von 9.30 bis 13 Uhr, in der Stadthalle einem Schnelltest auf das Coronavirus unterziehen. Für einen kostenlosen Test benötige er einen „Besucherschein“ der jeweiligen Einrichtung. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Verwaltung werde dieses Angebot mit eigenem Personal bestücken, das am Dienstag geschult werde, so Sprecherin Annika Siebert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) rechnet mit zehn bis 15 Mitarbeitern.

Die Tests sind schon länger empfohlen, in Speyer anders als in anderen Kommunen aber am Montag per städtischer Allgemeinverfügung verpflichtend gemacht worden. Die Heime wiederum sagen zum Teil, es fehlten ihnen die Ressourcen, die Besucher selbst zu testen.

Oberbürgermeisterin Seiler hatte vorige Woche vom Plan für ein Speyerer Schnellzentrum mit kostenfreien Tests berichtet. Über Details hat die Stadt am Montagabend informiert. Sie wolle die Einrichtungen auch nach den Feiertagen noch unterstützen, prinzipiell müssten diese dann aber die Testungen auch für Besucher selbst organisieren, so Sprecherin Siebert. Die Testgeräte würden ihnen von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Ab 27. Dezember könnte in der Stadthalle das Corona-Impfzentrum betrieben werden.