Corona zum Trotz genossen 20 Kinder die Ferienfreizeit der „Wilden 13“. Zehn Helfer sorgten für das Wohl der Kids und Abwechslung im Programm. Dann rauschten plötzlich drei Streifenwagen an.

Wasserspiele statt Schwimmbad, Lunchpaket statt Frühstück – alles halb so schlimm für die Kinder der „Wilden 13“, die in der vierten Woche bereits die Ferienbetreuung auf dem Gelände der Speyerer Burgfeldschule auskosten. Agenten und Detektive sind sie geworden. Angst vorm schwarzen Mann? Fehlanzeige. Zumindest beim Nachwuchs.

Die Kinder und Betreuer sind in den Rollen, die sie in den vergangenen Wochen eingenommen haben, aufgegangen. Wie authentisch sie die erfüllten, hat sich während der Agentenausbildung in den ersten beiden Wochen gezeigt. „Es gab sogar einen Polizeieinsatz“, berichtet Nicole Seiler, die den Judosportverein (JSV) vertritt, der in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung (DRV) diese Aktion umsetzt.

Person mit Waffe gemeldet

Dass auf einmal tatsächlich drei Streifenwagen aufliefen, war nicht geplant. „Ein Betreuer hatte sich so wirklichkeitsnah mit schwarzem Mantel, Sonnenbrille und Hut ausgestattet, dass eine Anwohnerin die Polizei verständigt und einen Mann mit Waffe gemeldet hat“, erzählt Seiler. Mittlerweile kann das „Wilde 13“-Team über den Zwischenfall lachen.

Entspannt ist es ohnehin in den vergangenen Wochen zugegangen, obgleich die Ferienbetreuung in diesem Jahr mit besonderen Anstrengungen verbunden war. „Eigentlich bieten wir zwei Betreuungswochen mit je rund 50 Kindern an. Wegen Corona sind es vier Wochen mit je maximal 20“, stellt Seiler gegenüber. „Es ist toll, dass alle so flexibel gewesen sind, damit die Aktion umgesetzt werden konnte“, freut sich Elke Sona von der DRV. Darin schließt sie das knapp zehnköpfige Helferteam ebenso ein wie die Stadt, die das Schulgelände zur Verfügung gestellt hat, und die Eltern, die sich entsprechend angepasst haben.

Fahrtraining und Zielschießen

Vor allem Alice Krüger und Manuel Queisser haben sich den Kopf zerbrochen. Immer wieder fragten sie sich, wie den Kindern trotz Einschränkungen in dieser Zeit beste Abwechslung geboten werden kann. „Wir haben uns das Thema ,Keine Spuren hinterlassen’ gegeben und die Aktivitäten daran ausgerichtet“, erklärt Krüger. Dazu zählte das Fitmachen der angehenden Agenten auf einem Hindernisparcours, mit Fahrtraining auf Kettcars oder dem Zielschießen mit der Wasserspritzpistole.

Bei den Detektiven geht es seit zwei Wochen um die logische Kombination von Begebenheiten. „Agenten werden früh pensioniert, aber wollen nicht auf der faulen Haut liegen. Also machen sie sich als Detektive selbstständig“, nennt Krüger die logische Schlussfolgerung aus den ersten beiden „Trainingswochen“. Verstecken üben und Spuren finden war in den vergangenen Tagen an der Tagesordnung, um – als Höhepunkt – einen Gemäldediebstahl aus dem Judomaxx aufzuklären.

Lohnender Aufwand

Heute geht die Ferienbetreuung für die Sechs- bis Zwölfjährigen zu Ende. „Jetzt merkt man den Betreuern die doppelte Einsatzzeit auch an“, gibt Seiler zu. Der Aufwand habe sich gelohnt. „Wir haben gemerkt, dass es den Kindern gut tut“, erklärt Krüger.

Info

Die „Wilde 13“ ist ein Zusammenschluss von Speyerer Behörden, die bestrebt sind, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Die Ferienfreizeit in Zusammenarbeit mit dem JSV läuft bereits im elften Jahr.