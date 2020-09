Drei Bauprojekte sorgen laut Stadtwerke ab Montag für Verkehrsbehinderungen. Zum einen geht es um die Zufahrt zum Abfallwirtschaftshof an der Franz-Kirrmeier-Straße, wo für circa vier Wochen Tiefbauarbeiten anstehen. „Fahrzeuge können unter gegenseitiger Rücksichtnahme passieren. Bis auf eine kurze Zeitspanne ist der Zahlautomat erreichbar und soll entsprechend genutzt werden“, so die Werke.

Sie starten am Montag zudem mit der angekündigten Glasfaserverlegung in der Auestraße – im nördlichen Radweg zwischen Hofweide und Kreisel. Eine Fahrbahn sei für eine Woche gesperrt. „Da in kurzen Abschnitten gearbeitet wird, ist die Passage der Engstelle im Begegnungsverkehr möglich“, so die Stadtwerke. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Auch in der Straße Am Rübsamenwühl wird das Glasfaser-Projekt über die Nachtweide hinaus Richtung Wammsee weitergeführt.

Drittes Projekt sind Leitungsarbeiten im Auftrag der Entsorgungsbetriebe und der Stadtwerke, die eine Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Theodor-Heuss-Straße und Kolbstraße ab Montag bis voraussichtlich 31. Oktober erfordern. Der Durchgangsverkehr werde umgeleitet, so die Stadt, die unter Telefon 06232 14-2938 informiert.