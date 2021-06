Fünf Verletzte gab es am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Speyer. Darüber informierte die Polizei am Freitag. Zwei Zwölf- und 13-jährige Kinder waren demnach um 7.15 Uhr in der Dudenhofer Straße, Höhe Geisselstraße, betroffen. Eine 31-jährige Autofahrerin bremste laut Bericht zu spät und wich nach rechts über den Fußgängerweg aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen vor ihr zu vermeiden. Dabei habe sie die Kinder erfasst und leicht verletzt.

Außerdem betroffen waren laut Polizei drei Radfahrer. Eine 61-Jährige wurde gegen 10 Uhr in der Holzstraße an der Kreuzung Albert-Pfeifer-Straße vom Auto einer 98-Jährigen erfasst. Auf dem Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße übersah gegen 11 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer im Einmündungsbereich zur Straße Am Woogbach einen 69-jährigen Radler. Gegen 17 Uhr wurde ein 19-jähriger Radler in der Hafenstraße auf dem Radweg vom Auto eines 58-Jährigen erfasst, der in die Straße Am Heringsee abbiegen wollte. Die Frau im ersten Fall sei ins Krankenhaus eingeliefert, der 19-Jährige vor Ort von Rettungssanitätern behandelt worden.

Die Radler hätten sich nicht falsch verhalten, betont die Polizei. Sie werden aber gerade in Kreuzungsbereichen ebenso um besondere Vorsicht gebeten wie Autofahrer. Außerdem sollten sie sich selbst durch Helme schützen.