Es sei für sie „nicht ausgeschlossen, dass mich neben der SPD auch weitere Parteien unterstützen“. Das teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage mit. Sie nimmt damit auf ihren Gegenkandidaten bei der nächsten OB-Wahl am 6. September, Mike Oehlmann (FDP), und dessen Unterstützung durch CDU und Freie Wähler Bezug. Sie selbst trete – wie bereits 2018 – als Bürgerin an, die politisch in der SPD beheimatet sei. „Für meine Kandidatur wurde ich von meiner Partei nominiert und bleibe selbstverständlich Mitglied der SPD. Gleichzeitig gilt für mich: Mein Handeln richtet sich nicht nach Parteibüchern, sondern nach den Interessen unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger“, so Seiler. Der Begriff „unabhängig“ für die Kandidatur des FDP-Mitglieds Oehlmann erschließe sich für sie „in diesem Zusammenhang nicht vollständig“.

Die neue Kandidaten-Konstellation bringe für sie keine grundsätzlichen Unterschiede mit sich, betont die Amtsinhaberin: „Unsere Wahlkampfplanung wurde frühzeitig im vergangenen Jahr aufgesetzt, und wir werden uns weiterhin an unserer Strategie orientieren.“ Dass die CDU keinen Bewerber aus ihren Reihen stellt, habe sie dennoch überrascht: „Wir sind davon ausgegangen, dass zunächst eine eigenständige Kandidatur erfolgt und erst im weiteren Verlauf gegebenenfalls Wahlempfehlungen ausgesprochen werden.“