Nicolás Prenn Bozal (18) verstärkt ProB-Zweitligist Ahorn Camp Baskets aus Speyer für die neue Saison. Der 1,85 m große Aufbauspieler durchlief die Jugend von Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin, für die er auch in der Nachwuchsbundesliga auflief. In der vergangenen Saison trat der hochprozentige Schütze, nicht zuletzt aus der Distanz, für die CBA Academy in Spanien an.

Renke Hillmer (20, Flügel) bringt gar Erstligaerfahrung aus Bayreuth mit. Der 1,95 Meter große, athletische Linkshänder begann mit seinem Sport bei den Baskets Juniors Oldenburg. Als Dritten im Bunde verkündeten die Domstädter Benjamin Höhmann (22). Der 1,98-m-Mann soll am Korb und als Dreierschütze helfen. Höhmanns Stationen lauteten Tennet Young Heroes, sein Heimatverwein, sowie Zwickau und Aschersleben in der 1. Regionalliga Nord.