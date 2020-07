Nach dem jüngsten Wochenende ist die Anzahl der Corona-Fälle im Stadtgebiet um drei gestiegen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag unter Berufung auf die Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen mitgeteilt. Zum Stand 16.30 Uhr gab es danach am Montag 114 bestätigte Fälle von Coronavirus-(Sars-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer (Samstag: 111). Davon gelten 105 als bereits genesen. 15 Personen befanden sich in Quarantäne. Die Anzahl der Todesfälle ist weiter unverändert. Zwei Speyer sind bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. „Über die drei Neuinfektionen während des Wochenendes liegen der Verwaltung noch keine weiteren Erkenntnisse vor“, teilte Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Montag mit.