Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat übers Wochenende drei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Speyer gemeldet. Ein Fall ist bereits am Samstag in die Landesstatistik eingeflossen, zwei weitere am Sonntag. Der Inzidenzwert für die Domstadt liegt damit laut LUA bei 15,8. 57 Speyerer gelten Stand Sonntag, 11.10 Uhr, als infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2850 Bürger aus der Domstadt mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 gestorben sind bislang 84 Bürgerinnen und Bürger. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis haben sich in der vergangenen Woche jeweils zwei Personen in den Altersgruppen bis vier Jahre, 15 bis 34 Jahre und 35 bis 59 Jahre infiziert. Bei den Über-60- und Über-80-Jährigen hat es in diesem Zeitraum keine Neuinfektionen gegeben.