Drei Männer zwischen 21 und 27 Jahren gerieten am Freitagabend gegen 20.45 Uhr im Industriehof in ein Handgemenge mit insgesamt drei Tätern. Zunächst hatte ein Mann laut Polizeibericht einen 21-jährigen Römerberger attackiert. Er blieb nicht der einzige Angreifer: Plötzlich schlugen zwei weitere Täter auf den Römerberger ein. Opfer der Unbekannten wurden zwei weitere Männer, die dem 21-Jährigen zu Hilfe kamen. Als sie von ihren Opfern abließen, flüchteten die Angreifer zu Fuß. Laut Polizei wurde der Römerberger mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.