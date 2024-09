Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten ist ein 32-jähriger Ägypter verurteilt worden, dem mehrere Messerattacken in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer zur Last gelegt wurden. Das Schöffengericht am Amtsgericht Speyer sprach ihn am Mittwoch für zwei Fälle von gefährlicher Körperverletzung schuldig. Dabei habe er im März mit einem kleinen Küchenmesser ohne Grund Sicherheitsmitarbeiter in der AfA attackiert, so das Urteil. Ein Opfer habe davon eine Gesichtswunde davongetragen, mit der es nun leben müsse.

Der an Händen und Füßen gefesselt aus der U-Haft vorgeführte Mann entschuldigte sich für seine Taten. An die genauen Abläufe könne er sich aber nicht erinnern. Zwei weitere angeklagte Körperverletzungen wurden im Urteil nicht berücksichtigt, weil seine Schuld nicht eindeutig nachweisbar war.