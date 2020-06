Drei nahezu identisch abgelaufene Diebstähle hat die Polizei Speyer am Montag und Dienstag zu Protokoll genommen. Es wurden jeweils Frauen beim Einkaufen bestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde im ersten Fall am Montag um die Mittagszeit eine 75 Jahre alte Frau im Lidl-Einkaufsmarkt in der Iggelheimer-Straße von einem Mann angesprochen, der ihr die Zeitung Straßen-Gazette verkaufen wollte. Nach Verkauf der Zeitung steckte der Mann den Geldbeutel der Frau in die gefaltete Zeitung und brachte diese in dem Trolley unter, mit dem die Dame unterwegs war, schildert die Polizei den Vorfall. Zu Hause merkte die Frau allerdings, dass ihre Geldbörse fehlte. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben: Er habe eine korpulente Statur und dunkle Haare. Er trug bei der Tat eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Am Dienstag, ebenfalls um die Mittagszeit, verwickelte eine Täterin eine 76-jährige Frau im Lidl-Einkaufsmarkt in der Elke-Krieg-Straße in ein Gespräch. Laut Polizei entwendete eine Komplizin zeitgleich die Geldbörse der Dame, die an dem Rollator hing. Die Täterin, die die Frau in ein Gespräch verwickelt hat, wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit blonden langen Haaren und von kräftiger Statur beschrieben. Bekleidet war sie mit Jeans und schwarzem Cardigan (lange Weste).

Um die gleiche Zeit wurde einer 63-jährigen Frau von unbekannten Tätern die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen, während sie an der Kasse eines Einkaufsmarkts in der Iggelheimer Straße in Speyer anstand.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.