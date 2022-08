Beim Mittelalterfestival „Spectaculum“ am Wochenende im Domgarten hat die Polizei drei Diebstähle verzeichnet. Am Samstag gegen 22.30 Uhr legte eine Frau aus der Schweiz ihre Handtasche auf einer Biertischgarnitur im Domgarten ab. Obwohl sie offenbar nicht aufstand, gelang es Unbekannten, die Handtasche zu stehlen. Darin befanden sich ein Mobiltelefon, ein Geldbeutel mit 80 Euro Bargeld sowie Führerschein, Ausweisdokumente und Bank- beziehungsweise Versicherungskarten. Am Sonntag zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr bestahlen Unbekannte laut Polizei mehrere Schausteller, die mit Aufräumarbeiten auf dem Festgelände beschäftigt waren. Aus zwei Fahrzeugen verschwanden offenbar Bareinnahmen des Wochenendes, die in einer Umhängetasche beziehungsweise in einem Rucksack verstaut waren. Außerdem weg: persönliche Dokumente, ein Handy eine Powerbank und Fahrzeugschlüssel. Beiden Schaustellern sei jeweils ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden, hieß es. Zeugen beobachteten eine Gruppe von drei Männern südländischen Aussehens im Eingangsbereich des Festes, die sich angeblich verdächtig verhielten. Zwei der Männer sollen rote Oberbekleidung, der Dritte ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen: 06232 137-0.