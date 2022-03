Das Interesse an einem beziehungsweise zwei ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt ist groß. Drei Bewerber haben sich am Mittwoch vorgestellt. Sie legen unterschiedliche Schwerpunkte.

Einen jährlichen Zuschuss von knapp 10.000 Euro für den Betrieb der Begegnungsstätte in der Kutschergasse 6 inklusive Miete, Neben-, Personal- und Fahrzeugkosten haben die Mitglieder des Speyerer Sozialausschusses der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) zugesagt. Endgültig beschließt aber der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. April über die Förderung des Vereins.

Auch darüber, wer in den kommenden zwei Jahren städtische Behindertenbeauftragte stellt, entscheidet der Rat in dieser Sitzung. Die Verwaltung empfiehlt zwei Gleichberechtigte für diese Funktion. Die Aufteilung der Aufgaben habe sich in der Ende April ablaufenden Legislatur bewährt, erklärte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Der Sozialausschuss folgte dem einstimmig. Wahlberechtigte Ausschussmitglieder können die Besetzung empfehlen und sich für zwei Bewerber entscheiden.

Zur Wahl stehen Brigitte Mitsch und Rhett-Oliver Driest, beide bereits in dieser Funktion tätig, sowie Willy Konrad Pudlich. Seine Vorstellung im Sozialausschuss wies auf Schwerpunkte und Missstände für wie er erblindete Speyerer beispielsweise am Postplatz, an Radwegen oder Straßenübergängen hin. Driest und Mitsch wollen sich um mehr Barrierefreiheit in der Stadt, in Hotels und Restaurants kümmern.