Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen am Freitag, 9. Dezember, drei Fahrzeugführer erwischt, die berauscht am Steuer waren. Wie die Behörde mitteilt, ist zunächst ein 26-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer gegen 20 Uhr in der Hafenstraße kontrolliert worden. Die Beamten haben demnach eine Beeinflussung durch Cannabis bei dem Mann festgestellt. Ein 44-Jähriger aus Lustadt ist gegen 22.40 Uhr auf der B39 bei Dudenhofen kontrolliert worden – er stand laut Polizei unter Amphetamin-Einfluss. Gegen Mitternacht hat die Polizei bei einem 17-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der Roßmarkstraße unterwegs war, Beeinträchtigungen durch Marihuana-Konsum erkannt. Alle drei mussten Blutproben abgeben und durften nicht weiterfahren.