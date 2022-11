Aller guten Dinge sind drei: Die dreieiigen Drillinge Leni, Finn und Till kamen am 4. November im Zweiminutentakt im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus zur Welt. Am vergangenen Wochenende ging es schließlich nach Hause nach Erpolzheim im Kreis Bad Dürkheim. Zuhause sei alles vorbereitet, sagten die glücklichen Eltern Selina Massar und Tim Waldenberger. Auch Tims vierjähriger Sohn Paul habe seine anfängliche Skepsis abgelegt und freue sich auf die drei Geschwister in einem Schwung. Lediglich ihr Auto sei zu klein für drei weitere Kindersitze. „Ein Van muss her“, sagt Winzermeister Waldenberger.

Am 3. November wurde Mutter Selina mit Blasensprung am 3. November um 19.30 Uhr ins Diak eingeliefert. Um 01.51 Uhr machte Leni als kleinster Drilling mit 40 Zentimetern und 1520 Gramm Geburtsgewicht den Anfang. Bruder Finn folgte um 1.53 Uhr mit 41 Zentimetern und 1560 Gramm und der Drittgeborene Till brachte mit 43 Zentimetern um 1.55 Uhr 1820 Gramm auf die Waage. Ein für Drillinge „grandioses Gewicht“, ordnet Oberärztin Silke Haag ein. „Die Drillinge sind in den vergangenen Wochen gewachsen und haben an Gewicht zugelegt“, sagt Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, der den Eltern für jeden Drilling einen Gutschein für Windeln im Wert von 150 Euro überreichte.