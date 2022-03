„Das aufklärende Gespräch führte in insgesamt drei Fällen nicht zum Entschluss, das Angebot des Impfschutzes anzunehmen.“ Das teilen die Diakonissen Speyer anlässlich des Starts der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 15. März auf Anfrage mit. Sie beziehen sich dabei auf ihre beiden Seniorenheime in Speyer: das Haus am Germansberg und das Bürgerhospital im Mausbergweg. Im Seniorenstift Bürgerhospital seien zuletzt 98,2 Prozent der 136 Mitarbeiter geimpft gewesen, im Haus am Germansberg 99,2 Prozent von 118.

Nach Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes sind die Diakonissen als Arbeitgeber nun verpflichtet, dem Gesundheitsamt die Mitarbeiter zu nennen, die keinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis oder ein Attest über eine medizinische Kontraindikation vorlegt haben. Diesen würden dann wohl Fristen gesetzt, um dies nachzuholen. Das Gesundheitsministerium habe erlaubt, dass Betroffene grundsätzlich weiterbeschäftigt werden, bis das Gesundheitsamt jeweils über ein Betretungs- oder ein Tätigkeitsverbot entschieden hat.

Ähnliche Themen treiben derzeit auch andere Betreiber von Heimen, Arztpraxen und Krankenhäusern in Speyer und im Umland um.