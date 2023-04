Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So vielseitig wie die Ausstellungen im Technik-Museum Speyer sind, so abwechslungsreich war die zweite Drehorgelserenade dort am Samstag. Den Livestream verfolgten Zuschauer von nah und fern.

Am liebsten wären die Drehorgelspieler nicht unter sich geblieben in Europas größter Ausstellung zur astronautischen Raumfahrt. Das haben Sina Hildebrand und Horst Thome, zugleich die Moderatoren