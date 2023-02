Partystimmung rund um große und kleine Orgeln gibt es bei der Drehorgelserenade am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr im Technik Museum in Speyer.Gerade der Kontrast von nostalgischer und futuristischer Technik, verleiht diesem Konzert sein einzigartiges Flair. Von der kleinen Drehorgel bis hin zur Kirmesorgel werden an diesem Abend die verschiedensten Instrumente zu hören sein. Klassiker treffen auf Schlager und Mitsingen wie auch Schunkeln sind ausdrücklich erwünscht. Treffpunkt ist der Haupteingang des Technik Museum Speyer. Von dort aus zieht der musikalische Zug durch die Ausstellungshallen. Neben den gespielten Stücken gibt es auch eine Nachtführung sowie ein All-Inclusive-Catering-Paket.

Wer gerne selbst mit seiner Drehorgel mitspielen möchte, kann sich beim Museum dafür anmelden. Unterstützung bei der Gestaltung des Programms gibt es von Mitgliedern, Mitarbeitern und Freunden der Museen. Natürlich sind Sina Hildebrand (Klangtistin) und Horst Thome (Referent für mechanische Musik) wieder mit dabei. Beide führen durch das Programm und lassen das ein oder andere Instrument erklingen.

Eintrittskarten gibt es zu 27 Euro. Karten und alle Informationen zur Drehorgelserenade gibt es unter www.technik-museum.de/serenade.