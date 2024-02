Die Feuerwehr ist am Freitagvormittag mit Drehleiter in die Maximilianstraße ausgerückt, was zum einen für Verkehrsbehinderungen, zum anderen für Aufsehen an belebtem Ort sorgte. Es ging um eine Menschenrettung, so Feuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage. Der Rettungsdienst habe einen Notfallpatienten in kritischem Zustand im Obergeschoss eines Gebäudes versorgt. Eine sehr beengte Treppe habe die Rettung erschwert, weshalb die Feuerwehr mit Hubrettungsgerät und Drehleiter hinzukam. Ein Hauptamtler der Feuerwehr sei außerdem als registrierter „KatRetter“ über sein Mobiltelefon um Hilfe gebeten worden.