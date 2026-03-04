Der „Dreck-weg-Tag“ ist alljährlich ein gutes Beispiele für Speyerer Gemeinsinn. Dabei wird Müll beseitigt, den andere Bürger hinterlassen.

„Freiwillige putzen Speyer gemeinschaftlich raus“ – das ist laut Stadtverwaltung das Prinzip des Dreck-weg-Tags. Er wird am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, zum 23. Mal ausgerichtet. Freiwillige engagieren sich dabei für ein sauberes Stadtbild. Beim Zwischenstand vor einigen Tagen hatten sich laut Stadt 18 Kindertagesstätten, 15 Schulen und 54 Privatinitiativen, Vereine, Verbände und Parteien für die Müllsammelaktion angemeldet. Weitere Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06232 14-2783 (jeweils Montag bis Donnerstag von 10 bis 14 Uhr) oder per E-Mail an sabine.vick@stadt-speyer.de.

„Der Dreck-weg-Tag ist ein Beispiel dafür, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt erreichen können“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung zitiert. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) meint: „Die Natur und die Tiere leiden ebenso unter der Vermüllung wie unser Stadtbild.

Der Frühjahrsputz beginnt am Freitag, 6. März, mit den Kindertagesstätten und Schulen. Am Samstag, 7. März, sind die restlichen Teilnehmer im Einsatz. Materialausgaben in der Walderholung sind noch am Mittwoch, 4. März, 16 bis 17.30 Uhr, sowie am Samstag ab 8 Uhr vorgesehen. Handschuhe und Greifzangen sind von den Teilnehmern mitzubringen.

Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs und der Abteilung Stadtgrün fahren an den Dreck-weg-Tagen mehr als 100 Sammelpunkte im Stadtgebiet an und sorgen für den Abtransport des Mülls, der in den von der Entsorgungsbetrieben (EBS) und den Stadtwerken (SWS) bereitgestellten Containern an der Walderholung entladen wird. Alle Mitwirkenden sind zur Abschlussveranstaltung am Samstag in der Walderholung eingeladen. Ab 12 Uhr serviert demnach die Schnelle Einsatzgruppe Verpflegung (SEGV) der Feuerwehr einen warmen Mittagstisch.