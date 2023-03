Wer am Samstag in die Gesichter der Aktiven der Schnellen Einsatzgruppe Versorgung (SEGV) blickte, verstand sofort: Nicht nur die Kartoffelsuppe, die zum Dreck-weg-Tag für die Helfer vorbereitet wurde, war gerührt. Auch die Kochcrew war es, denn sie durfte zum ersten Mal die neue Feldküche in Betrieb nehmen.

Ein Prachtstück aus Edelstahl, für das der Speyerer Brand- und Katastrophenschutz eine sechsstellige Euro-Summe investiert hat, war am Hintereingang zum Küchentrakt der Walderholung geparkt. Dort fand der Abschluss der Umweltaktion mit fast 3000 Helfern statt. „Sie hat heute ihren ersten Einsatz“, so Jürgen Schuster von der SEGV über die Feldküche. Es war Zeit geworden, die „Alte“ auszumustern, in deren Geschichte Schuster seit Jahrzehnten in die Töpfe geschaut hat. 1980 war die angeschafft worden.

„Zuletzt waren die Kessel gleichzeitig kaputt. Das hat den Ausschlag für die Neuanschaffung gegeben“, erklärte Paul Sester vom Kochteam. Die moderne Feldküche bedeutet eine deutliche Verbesserung für die Aktiven. „Die Einschübe gehen leichter, und das Abluftsystem ist deutlich besser. Jetzt müssen wir nicht mehr im Nebel stehen“, erklärte Kamerad Klaus-Dieter Mohr. Zudem ist Platz gewonnen durch die Nutzung eines Bereiches, in dem beim Vorgängermodell ein Backofen serienmäßig eingebaut war. Sester: „Der ist nie genutzt worden.“

Kapazität deutlich erhöht

Noch wichtiger ist jedoch die Kapazität. „Mit der alten Küche konnten wir 250 bis 300 Essen auf einmal vorhalten. Mit der neuen kommen wir auf 800 bis 1000“, so Sester. Die Verköstigung all der Helfer beim Dreck-weg-Tag mit Kartoffelsuppe war die beste Feuertaufe. Gleich geblieben ist die Notwendigkeit der richtigen Kalkulation. Schuster sagte: „Das Wasser braucht eine Stunde, bis es im Kessel heiß ist. Draufrechnen müssen wir die Garzeit der Kartoffeln von 20 Minuten.“ Hektisch werde es nicht unbedingt: Im Ernstfall habe die Schnelle Einsatzgruppe vier Stunden Vorlaufzeit, bis Essen ausgegeben wird.