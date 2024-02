Speyer will erneut wildem Müll und illegalen Abfallablagerungen auf seiner Gemarkung Einhalt gebieten. Mit der Kampagne „Sauberes Speyer – Helft mit“ ruft die Stadtverwaltung Freiwillige zur Teilnahme am 21. Dreck-weg-Tag am Freitag, 1., und Samstag, 2. März, auf. Bereits 20 Kitas, 14 Schulen und 57 Privatinitiativen hätten sich für die gemeinschaftliche Müllsammelaktion angemeldet, dazu kämen Vereine, Verbände und Parteien. Anmeldungen sind möglich bei Sabine Vick unter Telefon 06232 142783 oder per E-Mail an sabine.vick@stadt-speyer.de. „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Speyerinnen und Speyerer mit anpacken möchten“, lobt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Stadt rund 2950 Personen losgezogen und hatten rund 40 Kubikmeter Restmüll, vier Kubikmeter Glas und zwei Kubikmeter Metallschrott zusammengetragen.

Zum Ausklang ein Helferfest

Der kollektive Frühjahrsputz startet am Freitag mit den Kitas und Schulen. Am Samstag werden Vereine, Parteien und Privatinitiativen dem Müll in Stadt, Wald und Flur zu Leibe rücken. An diesem Tag liegen Müll- und Wertstoffsäcke, die von den Stadtwerken Speyer (SWS) und den Entsorgungsbetrieben Speyer (EBS) bereitgestellt werden, ab 8 Uhr zur Abholung in der Walderholung bereit. Handschuhe und Greifzangen können nicht zur Verfügung gestellt werden und müssen bei Bedarf mitgebracht werden, so die Stadt. Mitarbeitende des Baubetriebshofs und der Abteilung Stadtgrün fahren an beiden Dreck-weg-Tagen die mehr als 100 Sammelpunkte im Stadtgebiet an und transportieren den Müll ab. SWS und die EBS kümmern sich um Glasbehälter und große Abfallcontainer an der Walderholung. Nach vollbrachter Arbeit serviert die Schnelle Einsatzgruppe Verpflegung der Feuerwehr Speyer am Samstag in der Walderholung den Helfern ab 12 Uhr einen warmen Mittagstisch zur Stärkung.