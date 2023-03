Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anlässlich des Dreck-weg-Tages finden in der ganzen Stadt Müllsammelaktionen statt. Kindergruppen machten am Freitagmorgen bei wechselhaftem Wetter den Anfang. Am Samstag folgen überwiegend Erwachsene. In der Summe erwartet die Stadt fast 3000 Freiwillige. Die jüngsten Helfer wissen um die Hintergründe.

Von Glasflaschen über Turnschuhe bis Fahrradreifen: Die eifrigen Grundschüler der Siedlungsschule aus Speyer-Nord haben bei der Müllsammelaktion am Freitagmorgen einige Funde gemacht.