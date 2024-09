Vier Verletzte gab es am 18. März nach einer Messerattacke in der Speyerer Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). Am Mittwoch musste sich ein 32-jähriger Ägypter dafür vor Gericht verantworten. Schon bei einem früheren Vorfall soll er in der AfA zugestochen haben. Für diesen wurde er nicht bestraft, für die Tat vom März muss er jedoch ins Gefängnis.

Viel sagte der Angeklagte nicht in der Verhandlung am Mittwoch vor dem Schöffengericht des Speyerer Amtsgerichts. An den Händen und Füßen angekettet war