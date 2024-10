„Der kleine Drache Kokosnuss & andere Figuren von Ingo Siegner“ ist die sehr reizvolle neue Familienausstellung im Historischen Museum der Pfalz.

Am Anfang dieses Ausstellungsprojekts stand das Erdmännchen Gustav aus dem Zoo in Hannover. Der Sohn von Museumsdirektor Alexander Schubert fragte seinen Vater nämlich nach einem Kinderbuch, das im Museum spielt. Schubert fand Ingo Siegners „Erdmännchen Gustav. Kunstraum im Museum“ – und wurde so auf den Autor und Illustrator aufmerksam. Die Museumsleute nahmen Kontakt mit Ingo Siegner auf – und nach einem Besuch des Schöpfers des Drachen Kokosnuss und anderer Figuren in Speyer in der Grüffelo-Ausstellung war klar, dass Siegners Büchern eine Familienausstellung in Speyer gewidmet werden wird.

Ab kommendem Sonntag ist nun die neue Familienausstellung „Der kleine Drache Kokosnuss & andere Figuren von Ingo Siegner“ zu sehen. Sie gibt nicht nur einen schönen Einblick in die Welt der Charaktere und Bücher von Ingo Siegner, sondern erzählt eine eigene neue Geschichte mit dem Drachen Kokosnuss und seinen Freunden. Und da diese in der Hauptsache in einem kulturhistorischen Museum spielt, ergibt sich für die kleinen und großen Besucher die wundervolle Chance, Spaß zu haben und sich am vielen spielerischen und multimedialen Stationen „austoben“ zu können und zugleich eine ganze Menge an Wissen über ferne Zeiten mitzubekommen.

Ein besonderes Kinderzimmer

Ein Kinderzimmer mit absichtlich etwas überdimensioniertem Mobiliar bildet den ersten Bereich der Ausstellung, der Ingo Siegner und seine Arbeit vorstellt. Dann geht es in die Geschichte. Fressdrache Oskar soll einen Aufsatz über essbare Pflanzen in der Steinzeit schreiben. Also auf in die Steinzeit. Die Hexe Rubinia (ihr Hexenzimmer ist der Lesesaal der Ausstellung) soll Oskar, Kokosnuss das Stachelschweinmädchen Mathilda dorthin zaubern, doch das geht leider schief. Die Drei landen „nur“ in einem verlassenen Museum im Steinzeitraum. Und dort haust auch noch das einsame Museumsgespenst Jojo. Das freut sich über den unerwarteten Besuch und zeigt dem munteren Trio sein Museum. Gemeinsam erkunden sie die Räume zu Steinzeit, Mittelalter, den alten Römern und Piraten. Doch Kokosnuss, Oskar und Mathilda wollen wieder nach Hause. In der geheimen ägyptischen Grabkammer gelingt es dem Gespenst, über einen Zauber die Gruppe wieder auf die Dracheninsel zu bringen. Jojo darf mitkommen. Am Ende gibt es leckeres Abendessen in der Drachenhöhle.

Wie Kuratorin Henrike Serfas sagt, wurden 40 originale Exponate aus der Museumssammlung in die Ausstellung integriert. 30 Spielstationen gibt es.

Kinder stark machen

Museumsdirektor Alexander Schubert betont auch für diese Familienausstellung drei Ziele: erstens Kinder stark machen, ihnen Mut und den Wert von Zusammenhalt und Freundschaft zu vermitteln. Zweitens gehe es darum, Geschichte und das Wissen um ferne Epochen spielerisch und anschaulich zu vermitteln. Schließlich sollten Kinder an das Lesen herangeführt werden und mit der Vorstellung beliebter Kinderbücher und ihrer Schöpfer Leseförderung betrieben werden.

In der neuen Familienausstellung im Historischen Museum werden diese Ziele aufs Schönste realisiert. Die Schau ist sehr plastisch, bunt, ebenso einfalls- wie lehrreich. Ihr Besuch verspricht viel Vergnügen.

Info

Vom 27. Oktober bis 22. Juni 2025 im im Historischen Museum der Pfalz in Speyer Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Es gibt ein reichhaltiges Begleitprogramm, unter anderem kommt am 17. November und 4. Mai Ingo Siegner zu einer Kinderbuchlesung mit Live-Zeichnen nach Speyer. Auch gibt es eine Vogelexkursion mit Eliot und Isabella in den Rheinauen. Weitere Infos unter www.museum.speyer.de