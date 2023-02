Seit Monaten an der Dr.-Eduard-Orth-Straße gelagerter Erdaushub wird seit dieser Woche umgesetzt. Dies bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Er wird vom Parkplatz südlich der Straße, wo er möglicherweise Eschen beeinträchtigte, auf die andere Straßenseite verlagert. Dort soll aus den rund 1000 Kubikmetern ein Sichtschutzwall hauptsächlich im Übergangsbereich von der Dr.-Eduard-Orth- zur Raiffeisenstraße entstehen. „Zudem ist vorgesehen, auch den Wall zwischen Sportplatz und Alla-hopp-Anlage noch etwas zu erhöhen“, so eine Verwaltungssprecherin. Im Frühjahr würden die neuen Wälle dann „weitestgehend mit heimischen Gehölzen“ bepflanzt. Der Aushub stammt vom Umbau des FC-Fußballfelds neben der Gesamtschule in einen Kunstrasenplatz. Die Stadt hatte dem Verein eine Zwischenlagerung bis Ende 2022 gestattet. Unmut hatte es gegeben, weil teilweise Baumwurzeln und -stämme überschüttet waren. Für den laut Stadtverwaltung vom FC beantragten und bezahlten Wall-Bau muss Grün weichen. Es handle sich um zwei Eschen und einige Sträucher, was nach Einschätzung der Verwaltungssprecherin „durch die Neupflanzung aber mehr als kompensiert“ werde.