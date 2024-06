Die mehrwöchige Schließung der Douglas-Filiale in der Maximilianstraße 33 für einen Umbau neigt sich dem Ende entgegen.

Ab Donnerstag, 27. Juni, werde sich das Einzelhandelsgeschäft in der Fußgängerzone in neuem Design präsentieren, teilt die Düsseldorfer Zentrale der Firmengruppe Douglas auf Anfrage mit. Auf den gut 260 Quadratmeter Verkaufsfläche würden nicht nur ein neues Designkonzept, sondern auch neue Marken und technische Möglichkeiten geboten. Zum Verkauf kämen Dienstleistungen wie Hautanalyse, Waxing und Zupfen, Färben oder Brow Lifting. Das Unternehmen investiere „gezielt in die Weiterentwicklung und Modernisierung unseres Filialnetzwerks“, so Geschäftsführer Veit Weiland. Das Investitionsvolumen in Speyer wird nicht beziffert.