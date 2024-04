Die Stadt hat ihre Planung für die Sanierung des Pausenhofs am Doppelgymnasium angepasst.

Die Verwaltung stellt das Vorhaben für Schwerd- und Purrmann-Gymnasium in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 9. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), vor. Ein erstes Konzept war 2021 erarbeitet, die Umsetzung dann aber wegen „vorrangiger Aufgaben in der Abteilung Grünplanung“ zurückgestellt worden, wie die Stadt mitteilt. Die Kostenschätzung von damals 942.000 Euro erhöhe sich auf 1,28 Millionen Euro. Neu hinzu kämen 147.000 Euro für die Entsorgung belasteter Böden, 50.000 Euro für zusätzliche technische Anforderungen und 45.000 Euro für neue Spielgeräte in einem Kletterbereich sowie einen Tischkicker. Weitere 100.000 Euro entfielen auf die neugeplante „barrierefreie Anhebung der kompletten Pausenhofflächen“: Anders als zunächst vorgesehen, würden die unterschiedlichen Niveaus nicht beibehalten, sondern es werde auf ein einheitliches Gelände „mit moderatem Quer- und Längsgefälle“ gesetzt.

Die Stadt hofft auf zügige Zustimmung der Stadtpolitik: „Aufgrund des kurzen Planungs- und Ausschreibungszeitraums bis zum Maßnahmebeginn Mitte Juli 2024 ist eine Befassung des Stadtrates Anfang 2024 zwingend erforderlich.“ Der endgültige Beschluss solle am 18. April fallen, der Umbau von den Sommerferien 2024 bis zum zweiten Quartal 2025 laufen. Wenn dieser Zeitplan eingehalten würde, könnte ungefähr die Hälfte der Kosten aus Fördermitteln gedeckt werden.