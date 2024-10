Die letzten Abbruch- und Erdarbeiten auf dem Schulhof von Hans-Purrmann- und Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium sollen bis zum Ende der Herbstferien diese Woche erledigt sein. Das hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Danach geht es mit der Neugestaltung weiter: „Im November werden die ersten Bäume gepflanzt, und das Kletterspielgerät wird geliefert und eingebaut“, erklärt die Sprecherin. Mit den Schulleitungen gebe es eine enge Abstimmung zum Bauablauf und zu geräuschstarken Arbeiten. Diese würden so gut wie möglich in die unterrichtsfreie Zeit gelegt. Die Arbeiten am Schulhof des Doppelgymnasiums seien im Zeitplan. Sie umfassen laut Stadt sowohl den oberen als auch den unteren Schulhof, starteten im August und laufen laut Plan noch bis April 2025. Sie sind unter anderem nötig, um einen durchgehenden Weg für Rettungsfahrzeuge zu schaffen und zahlreiche Stolperstellen von flachwurzelnden Bäumen zu beseitigen.