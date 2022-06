14 Mitglieder des Speyerer Künstlerbunds haben sich mit Leben und Werk des Malers Anselm Feuerbach auseinandergesetzt.

Für die Ausstellung „Anselm“ sind Künstlerbund und Verein Feuerbachhaus eine Symbiose eingegangen, die einen neuen Blick auf den Maler, seine Persönlichkeit, seine Zeit und seine Kunst richtet. So vielfältig die Künstler sich Feuerbach auf Leinwänden, mit Skulpturen und Fotografien genähert haben, so tief verneigen sie sich vor dem Kollegen, der den Erfolg vor rund 150 Jahren in der Fremde gesucht hat.

Der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich ist mit seiner Installation „Lavastrom“ tief in die Lebenszeit Feuerbach – 1829 bis 1889 – eingetaucht. Feuerwaffen, Zinnsoldaten und auch die Nachbildung der Totenmaske des Künstlers umgeben die herausragende Sklavin, durch deren Kleid Lavaströme sichtbar werden. Damit zerstört Eckrich Illusionen über die Zeit der Romantik.

„Auch das Schöne muss sterben“

„Auch das Schöne muss sterben“, ruft die Speyerer Künstlerin Margarete Stern Feuerbach in Öl auf Leinwand zu. Damit richtet sie den Blick auf seine Selbstinszenierungen gegenüber Frauen bis zur selbstquälerischen Abhängigkeit von ihnen. Im Zentrum ihrer zeitlosen Idylle steht die Sehnsucht nach Frieden, Harmonie und Schönheit.

Mit dem Objekt „Anselm cornu bleu“ spießt Christoph Anschütz die für Feuerbach unverzichtbare Tradition im Stil surrealer Denkweisen sinnstiftend auf.

Auf Stefan Beckers großformatigem Bild wimmelt es in Acryl, Graphit und Kreide geradezu vor den Augen des Betrachters. „Anselmo.Lido 22“ gerät aus den Fugen, holt zurück zu Feuerbach, trägt weiter in die Gegenwart, lässt nicht los.

„Was bleibt?“ Mit dieser Frage eröffnet Reinhard Ader die Kommunikation mit dem Betrachter seiner „Iphigenie“. Hinter einem Vorhang, geschaffen aus einem Detail des Gewandes der Titelgeberin, geschieht inmitten steinerner Landschaft, was hinter der Stirn Gestalt annimmt.

Tischkultur ganz eigener Art

Tischkultur ganz eigener Art erklären die Künstler Buja & Nicolas Wenz mit „Anselm II“. Ihr Aktionsfeld ist die Tischdecke, deren Gebrauchsspuren vom Feiern, Miteinander und von der Einsamkeit erzählt, die sich am Ende des Festes zwischen verschüttetem Kaffee und zerlaufener Bratensoße ausbreitet.

Feuerbach, der Getriebene, der Fremde, Rastlose wird in der gleichnamigen Arbeit der Künstlerin Nina Bußjäger eindrucksvoll lebendig.

Fred Feuerstein bringt mit Buntstiften Farbe ins Bild. Seine Nanna kommt im Gegensatz zur nahezu monochromen Darstellung der Iphigenie Feuersteins leuchtend bunt daher.

Luisa Schmeissers Collagen „Nanna 1 und 2“ geben Auskunft über die schicksalhafte Beziehung zwischen Feuerbach und dem Modell Anna Risi. Für ihn war sie das Ideal klassischer Schönheit, Muse und Geliebte. Schmeissers Interpretation überzeugt den Betrachter von Feuerbachs Verehrung für Frauen, insbesondere für seine „Nanna“.

Selfie für die Nachwelt

Voller Symbolik stecken Thomas Manelli Manns Feuerbach-Porträts 1 und 2. Der Künstler, dem die Ausstellung gewidmet ist, wollte zeit seines Lebens Kunst für die Unendlichkeit schaffen. Dieses Ziel hat Mann im chromogenen Verfahren satirisch aufgegriffen. „Mit Herzblut gemalt“, erklärt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Wie gerne hätte Feuerbach der Nachwelt ein Selfie hinterlassen. Oder doch nicht? Die Antwort lässt Mann in seiner nachempfundenen Fotografie offen. Der Ausdruck des Künstlers des 19. Jahrhunderts offenbart indes seine Neugier auf eine Zukunft, in der er von 14 Künstlern in zwei Ausstellungsräumen ganz neu erfunden wird. Mit „Feuerbach reloaded“ ist es Günter Zink gelungen, Selbstporträts des Altmeisters in einen expressiven Farbraum unserer Zeit zu versetzten.

Aus der Einzigartigkeit Feuerbachs wird in der Ausstellung die beeindruckende Individualität der beteiligten Künstler. Sie wagen das Abenteuer, Kreativität zwischen zwei Epochen zu präsentieren, eröffnen den Dialog. 14 Künstlern ist die Annäherung vollends gelungen. „Anselm“ ist mitten unter uns.

Ausstellung

Vom 10. bis 26. Juni im Künstlerhaus des Künstlerbunds, Große Sämergasse 1a, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Eröffnung, Freitag, 10. Juni, 19 Uhr, Einführung Künstlerbund-Vorsitzender Reinhard Ader. Musik machen dann die „Kult(o)rnacht Allstars“.

Vom 10. bis 29. Juni im Feuerbachhaus, Allerheiligenstraße 9, samstags von 11 bis 13, ab 14. Juni zusätzlich dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr. Eröffnung Freitag, 10. Juni, 20 Uhr. Einführung Reinhard Ader.