Zum 960-mal jährt sich am Sonntag, 3. Oktober, die Weihe des Speyerer Doms. Gefeiert wird der Jahrestag mit einem festlichen Gottesdienst in der Kathedrale, den der zurückgekehrte Bischof Karl-Heinz Wiesemann übernimmt.

Geweiht wurde der Speyerer Dom im Jahr 1061 vom Eichstätter Bischof Gundekar II. An der Feier vor 690 Jahren nahmen unter anderem Kaiserin Agnes und der junge Thronfolger Heinrich IV. teil, der Enkel des Domgründers Konrad II. ist. Die Weihe lief so ab: Ein Diakon schloss sich in den Dom ein und entzündete zwölf Kerzen. Der Bischof stimmte vor der Kirche ein Lied an und während ein Psalm gesungen wurde, umschritt er den Dom und besprengte ihn mit Weihwasser. Er sprach ein Gebet, klopfte mit einem Stab an die Kirchentür und forderte mehrmals die Öffnung der Kirche, die man ihm dann gewährte. Im Dom folgten weitere Gebete und Weiheriten. Für Sonntag, 3. Oktober, ist nun für 10 Uhr ein Pontifikalamt angekündigt. Um 16.30 Uhr findet laut Bistum Speyer eine Pontifikalvesper statt. Der Konzertchor des Mädchenchores und die jungen Männerstimmen der Domsingknaben singen im Pontifikalamt die „Missa secunda“ von Hans Leo Hassler sowie die Motette „Laudate Dominum“ von Christopher Tambling. Die Vesper wird von der Schola Cantorum Saliensis gestaltet. An der Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.