In der kommenden Woche ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau des Gerüsts für die Sanierung der zwei Osttürme des Speyerer Doms geplant: Es soll ein Kran aufgestellt werden, der zur Anbringung eines vormontierten Gerüsts erforderlich ist. Diese „Gerüstbrücke“ soll die beiden Osttürme während des mehrjährigen Vorhabens miteinander verbinden. Möglicherweise am Mittwoch wird sie auf die Spitze des Südostturmes gehoben. Sie wird vom Nordostturm her erschlossen, an dem seit Anfang September Gerüstbauarbeiten laufen. Die Kranaufstellung ist laut Domkapitel um eine Woche verschoben worden, da die Vorbereitungsmaßnahmen noch nicht fertig seien.

„Das ist bei so einem komplexen Vorhaben durchaus normal“, sagt Dom-Managerin Friederike Walter. Auch bezüglich des Großprojekts ab Montag gebe es noch Unsicherheiten: Es könne in luftiger Höhe nur erfolgen, „wenn die Witterung es zulässt“. Dafür dürfe kein starker Wind oder Starkregen herrschen. Die Sanierung der Osttürme, die unter anderem Stein- und Mörtelschäden aufweisen, soll 2030 abgeschlossen sein. Allein der erste Bauabschnitt ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt, die Gesamtkosten sind laut Domkapitel noch unklar.