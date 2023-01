Das abgelaufene Jahr 2022 hat den Speyerer Standesbeamten viel Arbeit beschert. „Gegenüber der Hochphase der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 sind die Trauzahlen in Speyer wieder stark angestiegen“, informiert Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Anfrage. 454 Trauungen habe die Verwaltung im gerade verabschiedeten Jahr gezählt. Die ist der zweithöchste Wert „seit Beginn der Aufzeichnungen des Speyerer Standesamtes“, so Eschenbach. Jene Aufzeichnungen gingen bis in das Jahr 1798 zurück.

Trotz des vermeintlich großen Nachholbedarfs an Eheschließungen nach zwei Pandemie-Jahren, in denen große Hochzeitsfeiern fast überall abgesagt werden mussten, bleibt der Rekord aus dem Jahr 2019 mit 484 Trauungen bestehen. Bei der Wahl des gemeinsamen Familiennamens zeigen sich die in Speyer getrauten Paare konservativ: „Von den 87 Prozent der Paare, die einen gemeinsamen Ehenamen bestimmen, wählen rund 90 Prozent den Familiennamen des Mannes“, informiert Eschenbach. Ausführlichere Statistiken des Standesamts veröffentlicht die Verwaltung im Laufe des Jahres.