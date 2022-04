Zum ersten Mal finden die „Special Olympics World Games“ vom 17. bis zum 25. Juni 2023 in Deutschland statt. Und Speyer ist dabei. Aus der Zusage vom 26. Januar zur Teilnahme am „Host Town Program“ wird jetzt Ernst.

Eine Arbeitsgruppe soll sich für die Teilnahme am „Host Town Program“ (Gäste-Stadt-Programm) gründen. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) dem städtischen Sportausschuss angekündigt. „Wir wissen noch nicht, wer uns zugeteilt wird“, berichtete Kabs vom aktuellen Informationsstand. Sicher ist demnach, dass sich die Sportler vom 12. bis 15. Juni in Speyer auf die Spiele vorbereiten.

„Wir haben Räume für sie in der Jugendherberge angemietet“, erklärte die Bürgermeisterin den Ausschussmitgliedern. Angedacht seien Veranstaltungen im Freien und – je nach Wetterlage - in den verfügbaren Hallen. Wichtig sei der Stadt, dass sich aus dem Drei-Tages-Programm weitere inklusive Projekte und Projekte für Beeinträchtigte entwickelten. Nach Angaben von Christian Seitleben, Leiter der städtischen Abteilung Schule und Sport, bildet sich gerade ein Runder Tisch für Inklusion.

Neue Bewegungsmanagerin vorgestellt

Kritisch steht die Stadt der Anschaffung einer „Inklusionsschaukel“ für Speyerer Spielplätze gegenüber. Das Gerät werde derzeit vom Landessportbund beworben, berichtete Steffen Schwendy, städtischer Grünflächenplaner. „Eine Rollstuhlschaukel wirkt stigmatisierend“, trug er einen Aspekt vor, der für die Stadt gegen die Inklusionsschaukel spricht. Zudem benötige sie im Außenbereich aus Sicherheitsgründen eine zweifache Umzäunung und müsse im öffentlichen Raum beaufsichtigt werden. Die in Polen hergestellten Inklusionsschaukeln seien für Menschen ab 14 Jahren geeignet und könnten derzeit überhaupt nicht geliefert werden. Die Lieferzeiten seien auch in absehbarer Zeit nicht zu berechnen.

Speyer sei mit einem inklusionsfähigen Spielschiff auf dem Spielplatz im Erlich, einer Schaukel für Beeinträchtigte in der Walderholung und künftig einem barrierefreien Trampolin im Oberkämmerer bereits in diesem Bereich gut ausgestattet, betonte Schwendy. „Bei jeder Neuplanung werden die Bedürfnisse beeinträchtigter Kinder berücksichtigt.“ Die Stadt sei immer interessiert an inklusiven Spielgeräten, sagte Kabs. „Dieses gehört nicht dazu.“

Erstmals vorgestellt wurde im Ausschuss Esther Duschl, Speyers künftige Bewegungsmanagerin. Das Land Rheinland-Pfalz setzt in allen kreisfreien Städten und Landkreisen solche Bewegungsmanager ein, um Zugang zu kostenlosen Bewegungs- und Sportangeboten zu schaffen und auszubauen.