Am Sonntag gehen in Trier die Heilig-Rock-Tage zu Ende. Die Speyerer Domsingknaben waren zu Gast bei dem Fest und sangen im Dom und der Liebfrauenkirche.

Kaiserin Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen, hat ihn der Überlieferung nach im vierten nachchristlichen Jahrhundert aus dem Heiligen Land nach Trier gebracht, den Heiligen Rock, den die Kriegsknechte bei der Kreuzigung Christi auf Golgatha nicht zerteilt haben, sondern darum losten, wess er sein soll. (vergleiche Joh 19, 23-24 und Mt 27,35). Die Christusreliquie wird seit der großen Restaurierung des Bauwerks in den 1970er-Jahren in der barocken Heiltumskapelle des Trierer Doms aufbewahrt und war zuletzt 2012 bei einer Wallfahrt zu sehen. Alljährlich aber finden rund um die älteste Bischofskirche Deutschlands mit Bauteilen aus der Antike die Heilig-Rock-Tage statt.

Abendlob mit klassischer Vokalpolyphonie

Zu deren festlicher Eröffnung in einem feierlichen Pontifikalamt mit dem Trierer Bischof Stefan Ackermann sangen in diesem Jahr die Speyerer Domsingknaben unter Leitung von Domkantor Joachim Weller unter anderem die Missa secunda von Hans Leo Hassler.

Am Abend jenes Tages gab es gleich einen zweiten Auftritt der Domsingknaben beim Abendlob. Zwischen Wortmeditationen des Aachener Bischofs Helmut Dieser sangen die jungen Sänger aus Speyer ein „Cantate Domino“-Programm. Hier wirkte wie bei der Messe zuvor an der Orgel Ulrich Krupp begleitend mit. Die Speyerer Domsingknaben sangen bei dem Abendlob unter anderem die mit Speyer verbundene Ostersequenz „Victimae paschali laudes“ des Wipo von Burgund aus dem 11. Jahrhundert, Klassiker der klassischen Vokalpolyphonie aus dem 16. Jahrhundert wie „Sicut cervus“ von Palestrina oder einem Ave Maria von Tomás Luis de Victoria, ein freudig bewegtes modernes Magnificat von Richard Shepherd oder ein Regina Caeli von Gregor Aichinger aus der Zeit um 1700.

Gemeinsam mit den Knaben von der Mosel

Letzteres erklang auch im Gottesdienst am Sonntag in der neben dem Dom stehenden Liebfrauenkirche, der neben der Elisabethkirche in Marburg ältesten gotischen Kirche in Deutschland. Dort sangen die Speyerer Domsingknaben zusammen mit ihren „Kollegen“ aus Trier auch die Missa buccinata von Christian M. Heiß. Dabei wirkten dann auch Trompeten und Posaunen mit. Bei der musikalischen Gestaltung dieses Gottesdienstes teilten sich der Speyerer Domkantor Joachim Weller und der Trierer Domkapellmeister Thomas Kiefer die Leitung.

Bei allen Auftritten gab es viele Worte des Dankes und viel Beifall für die Speyerer Domsingknaben. Diese traten in Trier zum ersten in ihrer neuen Konzertkleidung auf.

Nächste Reise geht in den Norden

Die nächste Konzertreise der jungen Ensembles Dommusik steht in Kürze bevor. Über den Feiertag Christi Himmelfahrt geht es vom 17. bis 21. Mai nach Osnabrück und Hamburg mit Auftritten bei Gottesdiensten im Dom in Osnabrück und dem St.-Marien-Dom in Hamburg sowie in der dortigen Michaelis-Kirche. Dann fahren der Mädchenchor am Dom, der im Herbst des vergangenen Jahres in Erfurt, Berlin und Leipzig aufgetreten war, und die Domsingknaben in den Norden.