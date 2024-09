Die Pflasterarbeiten am Domplatz haben begonnen. Seit einigen Tagen ist der Bereich direkt neben der „Klimaoase“ abgesperrt.

Die beauftragte Straßenbaufirma war in den ersten Tagen bereits fleißig. Am Rand der Baustelle stapeln sich bereits einige der Steine, die sonst den Weg am Domplatz pflastern. Das Pflaster hatte sich an mehreren Stellen abgesenkt. Besonders stark beschädigte Bereiche werden nun laut Stadt repariert. Angesetzt ist dafür ein Zeitraum bis Freitag, 8. November. In dieser Zeit wird der Verkehr etwas seitlich an der Baustelle vorbeigeführt. Eine ähnliche Baustelle war zuletzt am Postplatz nötig geworden. Kommendes Jahr soll der untere Museumsbuckel an die Reihe kommen.