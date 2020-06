Nach der Orgelandacht am Vorabend zu Pfingsten, in deren Rahmen der Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub mit der ersten. Symphonie von Louis Vierne zu Ehren seines 150. Geburtstags zu hören war, wird in der Orgelandacht am Mittwoch 10. Juni (Vorabend zu Fronleichnam) um 19.30 Uhr dessen zweite Symphonie in e-Moll erklingen. Interpret dieser Symphonie sowie weiterer Werke von Jean Langlais ist Thomas Schmitz, seines Zeichens Domorganist am Hohen Dom zu Münster. Schmitz, der schon vor einigen Jahren erfolgreich im Speyerer Dom gastierte, studierte zunächst Kirchenmusik in Stuttgart, bevor er nach Stationen als Kirchenmusiker in Nürtingen und Freudenstadt Im Jahr 2003 als Domorganist nach Münster berufen wurde und seither einer intensiven Konzerttätigkeit nachgeht. Die Liturgie zu dieser Orgelandacht wird wieder von Domdekan und Domkustos Christoph Maria Kohl gestaltet. Wer an der Orgelandacht teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwochmittag im Pfarrbüro Pax Christi telefonisch (06232 102140) oder per E-Mail pfarramt.speyer@bistum-speyer.de anmelden. Die Anmeldung wird mit Name, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse erfasst, um im Falle einer Ansteckung mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Im Dom können derzeit 92 Plätze besetzt werden. Die Orgelandacht wird auch als Live-Stream übertragen.