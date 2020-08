Vor zehn Jahren war Wladimir Matesic, Domorganist an der Kathedralkirche in Bologna und Professor für Orgel in Triest, zuletzt in Speyer zu hören. Damals konzertierte er noch auf der Chororgel, da die Hauptorgel zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig gestellt war. Nun kommt er auf Einladung von Domorganist Markus Eichenlaub neuerlich in die Domstadt und spielt am 5. September um 19.30 Uhr.

„Ein Siegesgesang Israels“ von Sigfrid Karg-Elert, Roberto Brisottos Cantillatio, die Fantasie „Von Gott will ich nicht lassen“ von Bert Matter, Rumba sur le grands jeux von Pierre Cholley und Louis Viernes 4. Symphonie in g-Moll erklingen. Diese Symphonie ist Teil einer Gesamtaufführung aller Vierne-Symphonien, die anläßlich seines 150. Geburtstags in diesem Jahr in Speyer chronologisch erklingen.

Das vom Speyerer Publikum geschätzte Praeludium, in dessen Rahmen der jeweilige Gastorganist im Vorfeld seines Konzerts zu seiner Person und zu seinem Programm interviewt wird, kann seit Ausbruch von Corona in einer leicht veränderten Form erstmals wieder stattfinden. Das Praeludium beginnt erst um 19 Uhr und kann von den Konzertplätzen im Hauptschiff aus mit Hilfe der Lautsprecheranlage verfolgt werden.

Da die Anzahl der Besucherplätze begrenzt ist, empfiehlt sich der Kartenerwerb im Vorverkauf über http://www.reservix.de oder bei den Vorverkaufsstellen von Reservix (Zwölf Euro/fünf Euro). Besucher, die im Vorfeld Karten erstehen, gelten als angemeldet und erhalten eine Platzgarantie. Anmeldungen nimmt auch das Büro der Dommusik unter der Rufnummer 06232 1009310 oder Mailto: dommusik@bistum-speyer.de entgegen.

Die Konzertbesucher werden gebeten, spätestens 15 Minuten vor Konzertbeginn zu erscheinen, damit das Konzert trotz der notwendigen Vorkehrungen pünktlich beginnen kann. Der Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr möglich.