Die Spitzen der Speyerer Dommusik sind in London und hospitieren beim Westminster Cathedral Choir. Sie reisten auch nach Chichester und knüpften dort Kontakte.

Vom Rhein an die Themse: Der Speyerer Domkapellmeister Markus Melchiori, Domkantor Joachim Weller und Domorganist Markus Eichenlaub sind seit vergangenen Freitag in der britischen Hauptstadt London und hospitieren beim Westminster Cathedral Choir. Der Chor der katholischen Kathedrale war im September des vergangenen Jahres bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer zu Gast gewesen und hatte hier ein Konzert im Dom gegeben.

Der gegenwärtige Aufenthalt sei für das Leitungsteam der Dommusik sehr fruchtbar und der Austausch tue beiden Seiten sehr gut, festige die freundschaftliche Beziehung, betont Markus Melchiori.

Unter anderem könnten die „Speyerer“ im Vorfeld der Aufführung der Bach’schen Johannespassion am 16, März – die RHEINPFALZ berichtete – unter anderem Hilfestellung bei der deutschen Aussprache geben.

In der neuen Partnerstadt

Am Montag machten die Drei einen Tagesausflug zu Speyers neuer Partnerstadt Chichester gemacht, um hier einen persönlichen Kontakt zum dortigen Chichester Cathedral Choir zu knüpfen. Der dortige Organist und Master of the Choristers, Charles Harrison, wird am 16. September 2023 zu einem Orgelkonzert in den Dom kommen. Wie Markus Melchiori sagt, ist ein Chor-Austausch mit der Dommusik ist absehbarer Zeit geplant.

Musik spielt an der Kathedrale von Chichester eine wichtige Rolle. Der Cathedral Choir singt regelmäßig in den Gottesdiensten und gibt auch Konzerte. Zu rund 300 Anlässen im Jahr tritt er auf. Es gibt noch andere Musikgruppen an der Kathedrale.

Dort finden auch Konzerte statt. Es gibt aber auch jeden Dienstag um 13.10 Uhr Lunchtime-Konzerte bei freiem Eintritt. Gestern spielte dabei der Assistant Organist Timothy Ravalde.

Der musikalische Austausch mit der neuen Partnerstadt in England in der Gestalt der Zusammenarbeit zwischen der Dommusik hier und der Kathedralmusik dort hat mithin Perspektiven – und es wäre sehr erfreulich, wenn er sich positiv entwickeln würde.