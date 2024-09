Heute ist der 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer sind in diesem Jahr ganz dem österreichischen Komponisten gewidmet. Es erklingen mit Ensembles der Dommusik ab dem 21. September geistliche Werke, eine Sinfonie und Kammermusik des Meisters.

2024 ist Bruckner-Jahr, heute vor 200 Jahren, am 4. September 1824, wurde der Komponist im Schulhaus in Ansfelden bei Linz in Oberösterreich geboren. In 16 Tagen beginnen die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer, die in diesem Jahr Anton Bruckner gewidmet sind. Sie stehen beziehungsreich unter dem Motto „Hoffnung“. Domkapellmeister Markus Melchiori hat als Festivalchef das Programm konzipiert. Er schreibt zu seinem Konzept unter anderem: „Es gibt ein christliches ,Prinzip Hoffnung’: nicht, dass wir von dieser Welt erlöst werden, sondern dass wir mit ihr versöhnt werden und im Ein-Klang leben können. Gerade in Krisenzeiten kann die Hoffnung uns durch viele dunkle Stunden hindurch tragen. Durch das Geschenk der (Kirchen-)Musik wird vielen Menschen Hoffnung zuteil!“

Kaum ein Komponist habe aus so einem unerschütterlichen hoffnungsvollen, christlichen Glauben gelebt und gearbeitet wie Anton Bruckner. „In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er zum großen Sinfoniker, der die Musikgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein beeinflusst hat.“ Trotz seiner Berühmtheit als Tonsatzlehrer und Orgelimprovisator sei er stets von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen gequält gewesen. „Wie er seinen unverwechselbaren Personalstil entwickeln konnte, der quasi aus dem Nichts zu kommen scheint, ist ein musikhistorisches Phänomen. Der Sohn eines Dorfschullehrers bewegte sich einerseits in seinem Leben in einem Radius von wenigen Hundert Kilometern und erschuf andererseits so gewaltige Klang-Kathedralen, die bis dahin unvorstellbar waren.“ Die diesjährigen Internationalen Musiktage möchten den Versuch unternehmen, diesem einzigartigen Komponisten ein wenig näher zu kommen und viele Facetten seines Lebens und

Schaffens in den Blick zu nehmen.

Von der Messe zur Sinfonie

Die Musiktage beginnen am Samstag, 21. September, ab 9.30 Uhr im Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstraße 33b, mit einem Studientag zum geistlichen Werk Anton Bruckners mit Meinrad Walter. Abends um 19.30 Uhr ist im Dom das Eröffnungskonzert „Himmel und Erde“. Es bringt Gregorio Allegris „Miserere mei“, Mozarts Ave verum corpus, KV 618, Franz Liszts Evocation à la Chapelle Sixtine für Orgel und von Bruckner Geistliche Chöre sowie dessen erste große Messe in d-Moll. Das Programm, so Melchiori, bringe Vorbilder, erste Chorstücke und das erste große chorsinfonische Werk des Meisters. Katharina Persicke, Sopran, Elvira Bill, Alt, Christian Rathgeber, Tenor, Marcel Brunner, Bass, der KathedralJugendChor und der Domchor Speyer, Markus Eichenlaub, Orgel, und die Kammerphilharmonie Mannheim musizieren unter Markus Melchioris Leitung.

Am Sonntag, 22. September, 20.15 Uhr, ist bei den Musiktagen in der Krypta das Gastspiel der Reihe „Via mediaeval – Musik des Mittelalters“. Das Ensemble „LaReverdie“ geht auf eine italienische Reise. An den Dienstagen 24. September und 1. Oktober ist jeweils 15 Uhr bei freiem Eintritt mit Markus Eichenlaub Orgel 3.0.

Der Antipode Brahms

Am Dienstag, 24. September, geht es um 21 Uhr in der Krypta wieder um Bruckner bei „Wurzeln“ in der Musik zur Nacht. Die Capella Spirensis unter Joachim Weller singt Bruckner, Palestrina und Gregorianik. Am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr, ist in der Krypta der Kammermusikabend „Zuversicht“ mit Brahms’ Streichquartett c-moll op. 51/1 und Bruckners großem Streichquintett F-Dur. Das Mandelring-Quartett spielt mit einem seiner ehemaligen Mitglieder Roland Glassl an der zweiten Viola.

Am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, improvisiert im Rahmen der Musiktage und des Orgelzyklus’ Gereon Krahforst, Organist in Maria Laach, im Stile Bruckners und spielt Transkriptionen mit Musik von Richard Wagner, Franz Schubert und Johannes Brahms. Am Samstag, 28. September, 19.30 Uhr, gastiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Dom. Chefdirigent Michael Francis dirigiert Bruckners vierte Sinfonie Es-Dur, die „Romantische“.

Non confundar in aeternum

Das Schlusskonzert am 3. Oktober um 16 Uhr im Dom hat die Überschrift „Ewigkeit“ und bringt zum Abschluss das Te Deum von Bruckner. Davor werden von Brahms die Tragische Ouvertüre in d-Moll op. 81 und der dritte Satz aus dem „Deutschen Requiem“ sowie von Bruckner das Adagio aus der fünften Sinfonie und das Credo der Messe in f-moll zu hören sein. Ausführende sind Elisabeth Breuer, Sopran, Bettina Ranch, Alt, Henning Jendritza, Tenor, Christof Fischesser, Bass, KathedralJugendChor, Domchor und Gäste sowie die Staatsphilharmonie. Markus Melchiori hat die Leitung.

Info

Karten gibt es in der Dom-Info, in der Tourist-Info, 06232 142392, www.reservix.de. Damit beim RHEINPFALZ-Ticket-Service. Dort – ticketservice@rheinpfalz.de– gibt es Ermäßigungen für Inhaber der RHEINPFALZ-Card.

www.dommusik-speyer.de

@dommusikspeyer