Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Dom zu Speyer gab es an Ostern wieder Gottesdienste mit Besuchern. Leider noch immer keinen Gesang der Domchöre. Für Freude sorgte die Dommusik in der Messe am Sonntag aber dennoch.

„Die Gestaltung der feierlichen Liturgien im Dom ist normalerweise einer der wichtigsten und vornehmsten Aufgaben der Chöre der Dommusik. So sind in der Kar- und Osterwoche normalerweise alle Sängerinnen