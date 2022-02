Nach dem traditionellen Ende der Weihnachtszeit am Mittwoch zieht das Domkapitel eine positive Bilanz der zweiten Saison, in der die Weihnachtskrippe der Kathedrale in der Innenstadt aufgebaut war.

„Auch in diesem Jahr haben die Menschen die große Krippe im Dom vermisst und es wurde viel danach gefragt. Wenn wir dann erklärt haben, warum wir die Krippenlandschaft nicht aufgebaut haben und wo die Krippe zu finden ist, waren eigentlich alle von der Idee begeistert“, berichtet auf Anfrage Domdekan Christoph Kohl. Passanten seien überrascht stehen geblieben, Kinder hätten sich die Nasen an den Schaufenstern platt gedrückt. Das Schuhhaus Bödeker habe die Standzeit der Krippe von sich aus verlängert.

Keine Notlösung

Das Domkapitel hatte in Zusammenarbeit mit mehreren Geschäftsleuten die Krippenszenerie aus der Kathedrale auf Schaufenster in der Stadt verteilt. Grund war die Ansteckungsgefahr in der Pandemie im Fall, dass sich viele Schaulustige im Dom gestaut hätten. Kohl sagt auch wegen der positiven Reaktionen, dass er die gewählte Form „nicht als Notlösung, sondern als eine wirkungsvolle Geste“ bezeichnen würde: „Gott ist mitten unter uns.“

Traditionell wird das Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar als Ende der Weihnachtszeit angenommen. Mit dessen Ablauf kann nun laut Kohl auch der Christbaum vor dem Dom abgebaut werden. Das falle jedoch in Zuständigkeit der Stadt.