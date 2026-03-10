Das Kölner Domkapitel will ab Juli von Besuchern außerhalb der Zeiten für den Gottesdienst Eintritt verlangen. Ausgenommen werden demnach nur wenige Bereiche der Kathedrale, die Betenden vorbehalten sein sollen. In Speyer gibt es keine Pläne, es den Kölnern gleichzutun, wie Domdekan Georg Müller auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Demnach bleibt es dabei, dass zwei Teilbereiche des Gotteshauses eintrittspflichtig sind: die Krypta mit dem Zugang zu den Kaisergräbern sowie der Kaisersaal mit Zugang zum Südwestturm. Die Eintrittsgelder würden laut Müller verwendet, um einen Beitrag zum Bauunterhalt zu erwirtschaften und Besucherströme zu regulieren. „Das Domkapitel ist mit knapper werdenden Finanzmitteln konfrontiert“, betont Müller, doch „konkrete Überlegungen, für den gesamten Dom Eintritt zu verlangen, gibt es derzeit nicht.“ Im Jahr 2025 hatten laut Domkapitel rund 813.000 Menschen den Dom besucht, im Jahr zuvor waren es rund 855.000.