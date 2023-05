„Domino’s Pizza“ ist knapp zwei Monate nach seinem unfreiwilligen Abschied in der Raiffeisenstraße am neuen Standort in der Auestraße an den Start gegangen. Der Rechtsstreit mit dem alten Vermieter AV 03 geht weiter.

„Man merkt, dass wir sieben Wochen zuhatten“, sagt Inhaber Carsten Henn über die ersten Betriebstage. Es habe länger als erwartet gedauert, bis er den neuen Standort in der Auestraße 25b eröffnen konnte. In der Raiffeisenstraße war sein Betrieb nach juristischem Streit mit dem Vermieter ausgesperrt worden. Erst nach einer Auseinandersetzung am Landgericht Frankenthal habe er dann das Recht bekommen, in zweimal drei Stunden Gerätschaften aus dem alten Standort zu holen, die er für den Betrieb am neuen benötigte. Er hoffe jetzt, dass sein Pizza-Lieferservice so gut angenommen werde wie früher und wieder in ruhiges Fahrwasser komme.

Zu den finanziellen Folgen der im Unfrieden geendeten rund vierjährigen Zusammenarbeit zwischen AV und Domino’s wird in den kommenden Monaten ein weiterer Richterspruch erwartet. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, vertragliche Pflichten verletzt zu haben und Geld schuldig zu sein. Beide haben auch den eigentlich bis 2028 laufenden Pachtvertrag vorzeitig gekündigt.

Der AV 03 hatte schon in der Vergangenheit „mehrere 10.000 Euro“ aus dem Pachtverhältnis geltend gemacht. Carsten Henn, zusammen mit seiner Gattin Sandra Inhaber der Domino’s-Filiale, geht wiederum von einer inzwischen sechsstelligen Summe aus, die er vom Verein zurückfordern werde. Er habe über Jahre Pacht „überzahlt“, außerdem zuletzt laufende Kosten gehabt, ohne seine Gaststätte nutzen zu können, und große Mengen an bereits zuvor eingekauften Lebensmitteln vernichten müssen. „Wir machen jetzt eine genaue Kostenaufstellung“, kündigt er an.

Mitarbeiter weiterbezahlt

Rund 25 Mitarbeiter habe er während der Schließung weiterbezahlen müssen, so Henn. „Sonst wären sie weg gewesen“, sagt er vor dem Hintergrund der knappen Personaldecke in der Gastronomie. In den neuen Standort – eingerichtet nach den neuesten Standards der Domino’s-Kette – habe er fast 200.000 Euro investiert. Nur weil er auch gut gehende Filialen in Worms und Heidelberg betreibe, habe sein Betrieb über die Runden kommen können. „Ein Drahtseilakt“, betont er. Einer Auflage des Gerichts, 15.000 Euro als Sicherheit zu hinterlegen, sei er in bar nachgekommen.

Die täglichen Mittagessen für rund 35 Senioren, die die Henn GbR von ihrem alten Standort aus in „altenheimverbundene Wohnungen“ im Bereich Mausbergweg geliefert hatte, übernehme sie nun von der Auestraße aus. In der Zwischenzeit habe sie die Leute versorgen können, indem sie zwei Catering-Unternehmen zwischengeschaltet habe, berichtet Henn.

AV 03 sucht Pächter

Beim AV 03 war in den vergangenen Wochen ebenfalls Abwarten angesagt wegen der gerichtlichen Klärung des Zutrittsrechts zu den Räumen. Drei Pächter-Interessenten seien deshalb abgesprungen, so Vorsitzender Jörg Schanninger auf Anfrage. Der Gastronomie-Betrieb ruhe, die Räumlichkeiten würden jetzt in Augenschein genommen, sagt er. „Dann werden wir uns auf die Suche nach einem neuen Wirt begeben.“ Eine spannende Frage werde dabei sein, ob und wie der große Anbau, der eigens für den Domino’s-Betrieb erstellt worden war, verwendet werden könne.