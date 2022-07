Wer in einen Orden eintritt, der geht eine Verpflichtung fürs Leben ein. Das führt dazu, dass im Institut St. Dominikus langjährige Ordensjubiläen gefeiert werden konnten.

Pfarrer Hans Meigel regte die Jubilarinnen an, sich ihrer Träume beim Eintritt ins Kloster zu erinnern und zu schauen, was daraus geworden ist. In den Gesprächen, die dazu mit den Jubilarinnen im Vorfeld der Feier stattfanden, hat laut Bistum immer wieder die positive Einstellung und die heitere Gelassenheit der Schwestern beeindruckt. „Selbst bei denjenigen, die ganz auf Hilfe der anderen angewiesen sind, war diese Heiterkeit zu spüren“, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Gratulation nach dem Gottesdienst dankte die Generalpriorin Schwester Gisela Bastian den Jubilarinnen für ihren Einsatz in Deutschland oder in der vom Institut lange betriebenen Mission in Ghana.

Zur Person



Geehrt wurden für 70 Jahre Sr. M. Devota List und Sr. Erentrudis Bieger (beide im Mutterhaus Speyer), für 65 Jahre Sr. M. Lucaris Schädler, Sr. M. Edelgard Franz, Sr. M. Irmtrud Magin, Sr. M. Justina Müller, Sr. Marliese Schwarzwälder, Sr. M. Mirata Gadinger, Sr. M. Theresa Ludwig (alle Mutterhaus Speyer), Sr. M. Ricarda Straßer (Landstuhl), Sr. M. Bonita Aprill (St. Annastift Ludwigshafen), für 60 Jahre Sr. M. Christgart Schalk, Sr. M. Laurentia Probst (Mutterhaus Speyer), für 50 Jahre Sr. M. Claudia Schuster (Mutterhaus Speyer).