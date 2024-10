Wird der Fahrradweg durch den Domgarten künftig beleuchtet? Ein entsprechender Antrag der Speyerer Wählergruppe (SWG) dazu wurde vom Stadtrat in den Bauausschuss verwiesen. „Gerade in der dunklen Jahreszeit und während der Speyerer Festivitäten wird dieser Weg gerne und oft durch Radfahrer benutzt“, schreibt die SWG in ihrem Antrag. Viele Radfahrer „nutzen illegalerweise den Fußweg quer durch den Domgarten als Abkürzung“, sagte Marc Vidmayer (SWG). „Der Aufwand diese Leitungen in Leerrohren zu verlegen, ist nicht ganz unerheblich“, sagte Bauamtsleiter Robin Nolasco. Damit wären große Eingriffe in den Baumwurzelbereich und Kosten über 100.000 Euro verbundenso der Bauamtsleiter. Gegen den Antrag positionierten sich aus Naturschutzgründen Linke und Grüne. „Es braucht Dunkelräume im Stadtraum“, sagte Petra Zachmann (Grüne). Es gebe Möglichkeiten, den Bereich im Dunkeln zu umfahren, fand Cornelia Faust (Linke): „Die Tierwelt hat keine Möglichkeit.“